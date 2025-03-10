Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» получили награды РОССОЮЗСПАСа

Ранее в 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» прошло торжественное мероприятие по награждению работников части наградами РОССОЮЗСПАСа. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник теруправления № 6 Александр Квашнев рассказал, что среди награжденных были несколько человек. Диспетчер ПСЧ-259 Ольга Корнеева 25 января своевременно сообщила о пожаре и помогла эвакуировать жильцов. Благодаря таким действиям удалось спасти людей и оперативно потушить пожар в жилом доме в Ногинске Богородского городского округа.

А спасатели ПСЧ-259 Александр Хуторянский и Кирилл Павлинов 20 февраля предотвратили дорожно-транспортное происшествие с автобусом с 30 пассажирами, управляемым водителем в бессознательном состоянии.

«В торжественной обстановке, на общем построении работников пожарно-спасательной части, председатель Московского областного отделения РОССОЮЗСПАС Валерий Виноградов поблагодарил спасателей за неравнодушие к чужой беде, профессионализм и отличную работу, а также вручил Ольге Корнеевой медаль «За спасение жизни». Спасатели Александр Хуторянский и Кирилл Павлинов были удостоены медалей «За мужество в спасении», — заключил Александр Квашнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.