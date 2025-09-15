Работники «Мособлпожспаса» спасли пенсионера, заблудившегося в лесу Истры

В понедельник спасатели 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из леса пожилого мужчину, заблудившегося в массиве, расположенном в районе нового Истринского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Спасатель Сергей Прокудин рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» в воскресенье около полуночи обратилась дочь пенсионера.

«Женщина сообщила, что ее отец 1936 года рождения ушел утром за грибами, в обед не вернулся домой и перестал выходить на связь. Тревоги добавляло состояние здоровья пенсионера: выяснилось, что у него диагностированы гипертония и сердечная недостаточность. Дочь объяснила по какому маршруту пенсионер передвигается во время тихой охоты и каким путем возвращается обратно, что помогло спасателям сузить радиус поиска. Оперативно приступив к прочесыванию леса, работники дежурной смены работали на отклик, освещая фонарями все тропинки, кусты и лощины, тщательно осматривая метр за метром, выкрикивая имя мужчины и прислушиваясь. Спустя час поисковики услышали голос из оврага, и обнаружили лежащего там пенсионера. Оказалось, что мужчина сбился с пути, телефон его разрядился, и он выбился из сил, пытаясь выбраться из леса. Присев отдохнуть, пенсионер начал замерзать и засыпать, и только свет фонаря, попавшего на лицо, привел его в чувство», — рассказал Сергей Прокудин.

Он добавил, что медицинская помощь мужчине не потребовалась, и спасатели благополучно вывели его из леса и передали дочери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.