Работники «Мособлпожспаса» сдали экзамен на управление БПЛА

В пятницу в учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в городском округе Павловский Посад состоялась сдача экзамена на право управления беспилотными летательными аппаратами группой обучившихся из числа работников противопожарно-спасательной службы Московской области. На экзамене присутствовал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин рассказал, что в текущем году пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» активно осваивают новые технологии по спасению жизни пострадавших в высотных зданиях и сооружениях в Московской области посредством беспилотных летательных аппаратов. Уже началась практическая фаза реализации этой программы.

«В настоящее время активно ведется обучение спасателей управлению беспилотными летательными аппаратами. Пятинедельный курс проходит на двух точках дислокации — в Звенигороде и Павловском Посаде. Впоследствии обучение будет полностью организовано на базе учебного центра ГКУ МО „Мособлпожспас“ в Павловском Посаде. В закрытом помещении, где установлена учебная башня, практически отрабатываются такие элементы, как залет беспилотников в окна верхних этажей здания и доставка условным пострадавшим необходимого спасательного оборудования. Для спасателей, которые уже прошли обучение на операторов БПЛА, на базе учебного центра будут организованы краткосрочные курсы повышения квалификации. Первую группу мы выпускаем сегодня, и уже со следующей недели в манеж заедет на практику вторая группа обучающихся. А с 1 декабря к освоению теории в спеццентре „Звенигород“ приступит третья группа работников. К концу года мы должны подготовить порядка 50 операторов БПЛА, которые в соответствии с технологией будут применять беспилотники для спасения людей», — сказал Сергей Щетинин.

По словам заместителя начальника противопожарно-спасательной службы, в распоряжение спасателей уже поступили комплекты беспилотных летательных аппаратов. «Мы получили и разместили в спецавтомобилях 20 комплектов пожарно-спасательного и спасательного оборудования для БПЛА. К концу года планируется дооснастить подразделения еще двенадцатью комплектами», — пояснил Сергей Щетинин.

Заместитель начальника добавил, что в ближайшее время в ГКУ МО «Мособлпожспас» также поступят три крупных тяжелых БПЛА. Это беспилотные платформы, оснащенные широким комплексом аварийно-спасательного оборудования для работы на месте ЧС, поиска, оповещения и тушения пожаров. Но так как применение тяжелых БПЛА требует более глубоких знаний и нормативной базы, использование их в этом году в практических целях не планируется.

«Один из беспилотных аппаратов будет передан для опытной эксплуатации в МЧС России. Совместно с нашими специалистами предполагается внести соответствующие изменения в законодательство и разработать методические рекомендации по применению беспилотных летательных аппаратов в условиях чрезвычайной ситуации», — пояснил Сергей Щетинин.

По словам заместителя начальника ГКУ, в случае ЧС или происшествия БПЛА смогут поднять на верхние этажи зданий отрезанным от эвакуационных путей людям спасательные средства, которые сохранят им жизнь и здоровье.

«Это средства тушения пожара — противопожарные гранаты, средства защиты органов дыхания и тела от высоких температур — защитные маски и противопожарные одеяла, а также средства самоэвакуации — веревочные лестницы, оборудованные специальными крюками, позволяющие человеку покинуть опасную зону, спустившись на нижележащие этажи здания», — пояснил Сергей Щетинин.

У тяжелых БПЛА, как заметил заместитель начальника госучреждения, более широкий функционал. Он оснащен оборудованием для пожаротушения и способен заменить пожарных в труднодоступных зонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.