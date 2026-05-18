Работникам предприятия Коломны рассказали о схемах дистанционного мошенничества

Помощник Коломенского городского прокурора, юрист 1 класса Мария Макаренкова, провела беседу с работниками предприятия «Тепло Коломны». Темой встречи стала профилактика дистанционного мошенничества и методы, как уберечься от него. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной проуратуры.

Специалист детально разобрала самые типичные приемы, к которым сегодня прибегают преступники:

Фишинг: поддельные сайты, копирующие известные маркетплейсы и сервисы, через которые похищают данные банковских карт.

Инвестиционные ловушки: заманчивые предложения быстрого дохода на криптобиржах с гарантией сверхвысокой прибыли.

«Родственник в беде»: давняя схема, когда жертве сообщают о случившейся беде с близким человеком и требуют срочный перевод денег.

Телефонное мошенничество: звонки с подменных номеров, где злоумышленники представляются сотрудниками банков, полиции или государственных учреждений.

«Чаще всего мошенники стараются запугать человека и заставить его принять решение как можно быстрее, чтобы он не успел спокойно разобраться в ситуации», — подчеркнула Мария Макаренкова.

Отдельная часть лекции была посвящена теме безопасности несовершеннолетних в сети. Представитель прокуратуры призвала родителей беседовать с детьми о цифровой грамотности и рассказывать, почему нельзя передавать чужим людям SMS‑коды и личные данные от аккаунтов.