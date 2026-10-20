Работникам Подмосковья вернули более 284 млн руб долгов по зарплате

Почти 2,8 тыс. работников Московской области получили задержанную зарплату с начала года. Общая сумма погашенной задолженности превысила 284 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Вернуть работникам задолженность удалось благодаря совместной работе министерства социального развития региона, Центральной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда и прокуратуры. Самые крупные суммы выплатили в Балашихе — более 117 млн рублей и Сергиевом Посаде — почти 98 млн рублей.

«Мы не просто возвращаем заработную плату, а прорабатываем вопрос официального трудоустройства и своевременной оплаты труда и с работодателями, и с самими сотрудниками, чтобы такие ситуации не повторялись», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Долги по зарплате полностью погасили в организациях Сергиево-Посадского, Богородского и Дмитровского округов, Серпухова, Жуковского, Истры, Коломны и Домодедова.

Работникам, столкнувшимся с задержками зарплаты, в министерстве рекомендовали незамедлительно обращаться за защитой трудовых прав. Обращение можно направить в прокуратуру или Центральную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда через портал онлайнинспекция.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.