Работник ГКУ МО «Мособлпожспас» в выходной день спас инвалида из горящей квартиры

В пятницу, 3 января, водитель пожарной техники 252-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Николай Зинин в свой выходной день спас пожилого инвалида из горящей квартиры и самостоятельно ликвидировал возгорание. Инцидент произошел в селе Шеметово Сергиево-Посадского городского округа, сообщила пресс-служба ведомства.

Начальник части Сергей Чебадухин рассказал, что, проезжая по селу, Николай Зинин заметил дым, исходящий из окна квартиры, расположенной на первом этаже двухэтажного здания.

«Оперативно уточнив информацию у жителей дома, пожарный выяснил, что очевидцы уже позвонили в единую службу экстренной помощи „Система-112“, и что в горящей квартире проживает 70-летний мужчина с ограниченными возможностями передвижения. Не раздумывая ни минуты, Николай Зинин ринулся на помощь. Зайдя в жилье, огнеборец обнаружил пенсионера на кухне, вынес его на улицу и посадил с свой автомобиль, а сам вернулся в квартиру, где в комнате горел диван. С помощью подручных средств и воды Николай Зинин ликвидировал возгорание до прибытия пожарного расчета и передал пенсионера приехавшим на вызов сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра. Благодаря решительным действиям Николая трагических последствий удалось избежать», — рассказал Сергей Чебадухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.