Тем, кто работает на себя, важно заранее задать «временной контейнер» — ограничить субботнюю занятость несколькими часами, что поможет избежать тревоги, сохранить личное время и снизить риск выгорания, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Фрилансерам стоит заранее задать „временной контейнер“: например, работать в субботу только четыре часа утром, а остальное время объявить недоступным даже для себя. Это помогает избежать тревоги и ощущения, что работа „растянулась“ на выходные. И главное — договоритесь с собой: вы не обязаны быть продуктивными, вы обязаны быть функциональными», — сказала Крашкина.

Она добавила, что такое отношение снимает внутреннее давление и помогает не выгореть окончательно.

«Главное правило — не пытаться равномерно распределить нагрузку. К концу недели мозг работает хуже, поэтому сложные задачи лучше делать в начале — с понедельника по среду. Четверг и пятницу оставляйте для рутины и встреч, а субботу — только для финальных дел: проверить, оформить, отправить. Никаких новых задач», — посоветовала психотерапевт.

В ноябре 2025 года в России будет шестидневная рабочая неделя, что связано с празднованием Дня народного единства. Время с 27 октября по 1 ноября будет шестидневной рабочей неделей. При этом 1 ноября (суббота) будет сокращенным рабочим днем, а с 2 по 4 ноября будут выходные: 2 ноября (воскресенье), 3 ноября (перенос выходного с 1 ноября), и 4 ноября (праздник).