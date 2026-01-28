Коммунальные службы Власихи вывезли снег после сильного снегопада

Коммунальные службы городского округа Власиха работали до поздней ночи 27 января, убирая и вывозя снег с улиц и площадей после сильного снегопада.

В городском округе Власиха 27 января коммунальные службы в усиленном режиме очищали улицы и площади от снега. После снегопада собранный снег складировали рядом с местами уборки, образуя большие сугробы.

Когда основные магистрали и площади были расчищены, на маршруты вышли КамАЗы, способные за один рейс вывезти до 10 тонн снега. Водители работали практически без перерывов, чтобы оперативно убрать последствия непогоды. Два погрузчика загружали снег на улице Маршала Жукова, затем техника приступила к вывозу снега с Соборной площади.

В уборке участвовали 20 единиц уборочной и погрузочной техники, а также 55 сотрудников комплексной бригады, которые очищали дворы и придомовые территории. Работы продолжились утром 28 января.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.