Работают полиция и Росгвардия: китайцы устроили протесты в Комсомольске-на-Амуре
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае строители из Китая устроили акцию протеста из-за невыплаты зарплат. Они жили в строительном городке одной из фирм у местного нефтезавода, сообщает «Осторожно, новости».
Рабочие прошли почти через весь Комсомольск-на-Амуре. В руках они держали плакаты с лозунгами на китайском языке. Среди них были обращения к президенту РФ Владимиру Путину и главе «Роснефти» Игорю Сечину.
Протестующих еще не задержали. Глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев сказал, что сотрудники администрации и правоохранители проводят переговоры с протестующими.
На опубликованных записях видна огромная колонна китайцев в рабочих робах и касках идут по улице. Рядом с ними стоят сотрудники полиции, ГАИ и Росгвардии.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.