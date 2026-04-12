Работают полиция и Росгвардия: китайцы устроили протесты в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае строители из Китая устроили акцию протеста из-за невыплаты зарплат. Они жили в строительном городке одной из фирм у местного нефтезавода, сообщает « Осторожно, новости ».

Рабочие прошли почти через весь Комсомольск-на-Амуре. В руках они держали плакаты с лозунгами на китайском языке. Среди них были обращения к президенту РФ Владимиру Путину и главе «Роснефти» Игорю Сечину.

Протестующих еще не задержали. Глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев сказал, что сотрудники администрации и правоохранители проводят переговоры с протестующими.

На опубликованных записях видна огромная колонна китайцев в рабочих робах и касках идут по улице. Рядом с ними стоят сотрудники полиции, ГАИ и Росгвардии.

