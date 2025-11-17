«Работает эффективно»: Путин высказался о Федерации профсоюзов России

«ФНПР у нас — ведущее профсоюзное объединение, самое крупное. И, наверное, наиболее эффективно работающее», — сказал Путин.

Он также напомнил, что ФНПР включает в себя 44 общероссийских профсоюза по отраслям и объединяет примерно 20 млн участников, в том числе работающих граждан и учащихся.

Представители организации отмечают, что данная структура играет важную роль в масштабах страны, обеспечивая защиту интересов трудящихся и следя за тем, чтобы нормы безопасности труда соблюдались.

Ранее Черногаев рассказал о повышении зарплат в России с января 2026 года: решение обусловлено введением в действие нового закона, регулирующего минимальную заработную плату, которая отныне будет увеличиваться опережающими темпами, обгоняя инфляцию и величину прожиточного минимума.

