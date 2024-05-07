Секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы от Московской области Денис Кравченко после инаугурации президента РФ Владимира Путина заявил, что будет продолжена работа по намеченному курсу президента в обеспечении технологического суверенитета, сообщает пресс-служба депутата.

Денис Кравченко отметил, что благодаря безусловному национальному лидеру РФ развивается в экономике, сфере оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космической отрасли и многих других отраслях.

«Мы трудимся во благо нашей страны по направлениям и национальным проектам, представленным Владимиром Путиным во время послания президента федеральному собранию. Продолжаем активную работу над национальным проектом «Кадры». В рамках проекта я работаю над федеральной программой «Кадры для технологического суверенитета» в целях подготовки для страны, ее экономики и промышленности молодых и эффективных специалистов», — заметил он.

По словам парламентария, выбранный главой государства курс направлен только на развитие России и поддержку наших граждан, положительная динамика этого курса будет продолжена.

«Сегодня мы ориентированы на преодоление сложного рубежа для страны, чтобы стать еще сильнее и сувереннее. Для достижения больших высот важно единение народа с нашим президентом!» — заключил Кравченко.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоялась 7 мая. Путин вступил в пятый президентский срок, который продлится шесть лет — до 2030 года.