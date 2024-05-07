Работа в сфере обеспечения техсуверенитета будет продолжена — депутат Кравченко
Секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы от Московской области Денис Кравченко после инаугурации президента РФ Владимира Путина заявил, что будет продолжена работа по намеченному курсу президента в обеспечении технологического суверенитета, сообщает пресс-служба депутата.
Денис Кравченко отметил, что благодаря безусловному национальному лидеру РФ развивается в экономике, сфере оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космической отрасли и многих других отраслях.
«Мы трудимся во благо нашей страны по направлениям и национальным проектам, представленным Владимиром Путиным во время послания президента федеральному собранию. Продолжаем активную работу над национальным проектом «Кадры». В рамках проекта я работаю над федеральной программой «Кадры для технологического суверенитета» в целях подготовки для страны, ее экономики и промышленности молодых и эффективных специалистов», — заметил он.
По словам парламентария, выбранный главой государства курс направлен только на развитие России и поддержку наших граждан, положительная динамика этого курса будет продолжена.
«Сегодня мы ориентированы на преодоление сложного рубежа для страны, чтобы стать еще сильнее и сувереннее. Для достижения больших высот важно единение народа с нашим президентом!» — заключил Кравченко.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоялась 7 мая. Путин вступил в пятый президентский срок, который продлится шесть лет — до 2030 года.