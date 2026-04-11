Хакеров заметили в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». В одной из точек двое мужчин установили в кассу самообслуживания самодельный жучок, пытаясь похитить бонусные баллы, сообщает Baza .

48-летний Артур Г. и 19-летний Андрей Ю. разработали хитрую схему. Андрей создал устройство, которое может перехватывать и передавать информацию из внутренней сети ресторана на сторонний компьютер. Артур незаметно установил устройство в аппарат самообслуживания в точке на Липецкой улице.

Подельники получили доступ к кассовой системе, списку заказов, контроллеру кухни и другим данным, охраняемым законом. Все ради скидок — они хотели сами начислять себе бонусы и экономить на еде. Однако вскоре сотрудники обнаружили чужое оборудование и вычислили хакеров с помощью камер видеонаблюдения.

Нагатинский районный суд Москвы назначил Артуру условное наказание на один год, а к Андрею не применил никаких мер, так как на момент расследования он был несовершеннолетним.

