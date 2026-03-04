ПВО Саудовской Аравии уничтожила девять БПЛА
Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили 9 БПЛА при входе в воздушное пространство королевства, сообщает RT со ссылкой на Минобороны страны.
«Системы ПВО перехватили и уничтожили 9 беспилотников при входе в воздушное пространство королевства», — говорится в сообщении.
Ранее мост короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию над Персидским заливом, был атакован беспилотником. Кому именно он принадлежит, неизвестно.
28 февраля Израиль ударил по Ирану. В ответ он атаковал это государство и военные базы США в ближайших странах. Соединенные Штаты присоединились к конфликту на стороне Израиля.
