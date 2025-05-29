Путину направят обращение о присвоении Люберцам звания «Город трудовой доблести»

Мособлдума поддержала инициативу о присвоении Люберцам звания «Город трудовой доблести» . В четверг глава округа Владимир Волков выступил с соответствующим предложением на заседании регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Коллектив завода им. Ухтомского отличался ударным трудом, за который многократно поощрялся Наркоматом минометного вооружения СССР и руководством страны. 24 ноября 1942 года завод был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени, а 16 сентября 1945 года — Ордена Ленина. Всего за годы войны на заводе было изготовлено 20 миллионов мин. Это рекорд: ни одному заводу в стране не удалось даже близко приблизиться к этой цифре», — отметил Владимир Волков.

Глава округа также сообщил, что Российской академией наук было подтверждено наличие всех оснований для присвоения почетного звания РФ «Город трудовой доблести» Люберцам как городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Люберцы в те суровые годы стали настоящим символом стойкости, самоотверженности и безграничной любви к Родине. Даже под угрозой бомбежек город не остановился ни на минуту. Завод имени Ухтомского быстро превратился в неприступную крепость. Вокруг выросли зенитные точки, заработали прожекторные установки, заняли позиции пулеметные и танковые расчеты. В цехах рабочие трудились по 11-14 часов в сутки, выполняя план на 200%. Безусловно, это высокое звание создаёт чувство сопричастности к великой истории, укрепляет связь поколений», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что обращение о присвоении Люберцам звания «Город трудовой доблести» будет направлено президенту РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.