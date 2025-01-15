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В мае россияне будут отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России поистине колоссальная, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер провел заседание Российского организационного комитета «Победа», на повестке которого — подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во время встречи обсудили вопросы увековечивания памяти погибших на войне героев, реализации госпрограмм поддержки ветеранов, присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» и т. д.

Путин подчеркнул значимость Великой Победы. Он также напомнил, что 2025 год был объявлен в России Годом защитника Отечества.

«Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом», — сказал российский лидер.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.