Путин высказался об итогах спецоперации на Украине
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Российский президент Владимир Путин прокомментировал специальную военную операцию. По словам главы государства, в конечном итоге все встанет на свои места, сообщает РИА Новости.
Российский лидер на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», побеседовал с семьей из Донецка.
По словам жителей ДНР, им было бы не так тяжело, если бы они заранее знали о вхождении региона в состав России, а также о сроках завершения специальной военной операции.
«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал Путин.
Ранее Путин прокомментировал возможность нанесения ударов по РФ оружием НАТО. Глава государства напомнил о своем предупреждении, что Москва будет вынуждена создавать зоны безопасности в случае нанесения ударов по жилым кварталам российских городов.