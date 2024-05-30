Путин высказался об итогах спецоперации на Украине

Владимир Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места

Российский президент Владимир Путин прокомментировал специальную военную операцию. По словам главы государства, в конечном итоге все встанет на свои места, сообщает РИА Новости .

Российский лидер на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», побеседовал с семьей из Донецка.

По словам жителей ДНР, им было бы не так тяжело, если бы они заранее знали о вхождении региона в состав России, а также о сроках завершения специальной военной операции.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал Путин.

Ранее Путин прокомментировал возможность нанесения ударов по РФ оружием НАТО. Глава государства напомнил о своем предупреждении, что Москва будет вынуждена создавать зоны безопасности в случае нанесения ударов по жилым кварталам российских городов.