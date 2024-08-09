Путин ввел надбавку 1,2 тыс рублей для пенсионеров от 80 лет и инвалидов

Пенсионеры в возрасте от 80 лет и инвалиды первой группы получили ежемесячную прибавку к пенсии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Россияне в возрасте от 80 лет и инвалиды первой группы с 1 января 2025 года смогут получать дополнительно 1,2 тыс. рублей в месяц. Если гражданин проживает на Крайнем Севере, приравненных местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, то надбавка вырастает на соответствующий районный коэффициент.

Планируется, что выплата будет индексироваться каждый год.

С 1 августа у российских пенсионеров увеличились страховые и накопительные пенсии. Подавать заявление на перерасчет не нужно, его проведут самостоятельно.