сегодня в 14:30

Путин: вся политика РФ строится вокруг поддержки семей с детьми

Вокруг поддержки семей с детьми в России вообще строится вся политика, сообщил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил, что прекращение поддержки многодетных детей при увеличении их доходов до определенного уровня является ошибкой правительства.

«Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить», — сказал президент.

В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

