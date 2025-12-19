Путин: вся политика РФ строится вокруг поддержки семей с детьми
Вокруг поддержки семей с детьми в России вообще строится вся политика, сообщил глава государства Владимир Путин.
Путин заявил, что прекращение поддержки многодетных детей при увеличении их доходов до определенного уровня является ошибкой правительства.
«Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить», — сказал президент.
В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.
