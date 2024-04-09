Путин внес кандидатуру Подносовой для назначения главой Верховного суда

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил в Telegram-канале о получении представления президента Владимира Путина на Ирину Подносову для назначения на должность главы Верховного Суда.

По его словам, соответствующее представление получил СовФед. Подносова является основным кандидатом на должность нового председателя Верховного суда.

Ранее главой ВС РФ был Вячеслав Лебедев. Он скончался 23 февраля 2024 года в возрасте 80 лет. Временно исполняющим обязанности главы ВС назначали Петра Серкова.

Позднее Подносова стала единственным кандидатом, который подал документы на должность главы Верховного Суда после смерти Лебедева. Она была его заместителем.

Комиссия Кремля одобрила решение Подносовой и рекомендовала назначить ее председателем высшего судебного органа России.