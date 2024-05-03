Пожар на заводе искусственного камня в Москве ликвидирован
МЧС заявило о ликвидации пожара на заводе в Москве
МЧС заявило о ликвидации пожара на заводе искусственного камня в Москве, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее спасатели сообщали о локализации пожара.
В ведомстве уточнили, что тремя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 235 тонн воды. Также в тушении был задействован пожарный поезд.
О пострадавших ничего не сообщается.
Площадь возгорания составляла 2,5 тыс. кв. м, частично обрушилась крыша предприятия.