37% американцев ждут гражданскую войну в случае переизбрания Байдена

Свыше трети избирателей США предполагают междоусобицу в государстве при переизбрании Джо Байдена президентом страны, пишет ТАСС со ссылкой на данные соцопроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

США предстоит пережить новую гражданскую войну в ближайшие пять лет, считают 41% американских избирателей.

37% опрошенных ответили, что междоусобица в стране случится вероятнее в случае возврата Байдена в Белый дом. 25% указали на Трампа.

Исследование проводилось 21–23 апреля. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек, имеющих избирательное право в США.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.