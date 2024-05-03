Военные США уничтожили три беспилотника над Йеменом

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Американские силы сбили три дрона над Йеменом

Американские силы сбили три дрона над хуситским сектором Йемена, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Пентагона.

Беспилотники могли атаковать объекты США и коалиции, и коммерческие корабли в регионе, сказано в сообщении.

Ранее американский военные сбили беспилотник хуситов в Красном море, который летел к их кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon.

Хуситы также выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три дрона по греческому судну Cyclades.