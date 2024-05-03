Военные США уничтожили три беспилотника над Йеменом
Американские силы сбили три дрона над Йеменом
Американские силы сбили три дрона над хуситским сектором Йемена, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Пентагона.
Беспилотники могли атаковать объекты США и коалиции, и коммерческие корабли в регионе, сказано в сообщении.
Ранее американский военные сбили беспилотник хуситов в Красном море, который летел к их кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon.
Хуситы также выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три дрона по греческому судну Cyclades.