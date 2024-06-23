Путин: Россия может рассчитывать только на себя в плане военной техники

Российская Федерация в плане военной техники может рассчитывать исключительно на себя. И у страны это получается, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Владимира Путина.

«От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя», — подчеркнул президент.

Путин также добавил, что никто стране с протянутой рукой ничего не подаст. Нужно справляться своими силами и у России сегодня это получается делать.

Ранее Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для приграничных с Донбассом и Новороссией регионов. Речь идет о 6 субъектах, находящихся в свободной экономической зоне.