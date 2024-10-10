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Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию на срок более 90 дней

Гражданам Грузии разрешено приезжать в РФ на срок более 90 суток без визы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 10 октября. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно актуальной версия документа, теперь безвизовый режим распространяется на всех грузинских граждан без исключений.

Жители страны смогут въезжать в Россию, чтобы работать и осуществлять другую деятельность на протяжении более 90 дней. Также граждане государства смогут учиться в РФ.

Ранее выдачу патентов трудовым мигрантам прекратили в Нижегородской области. Те иностранные специалисты, которые получили документы ранее, смогут их переоформить.