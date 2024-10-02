Назван регион РФ, где трудовым мигрантам больше не дадут патент

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С 1 октября в Нижегородской области приостановлена выдача патентов, позволяющих иностранным гражданам из стран с безвизовым режимом заниматься трудовой деятельностью, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на управление по вопросам миграции регионального главка МВД.

Данное решение было принято на основании распоряжения МВД России № 1/11198, изданного 23 сентября 2024 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 133 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Несмотря на новые правила, УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области продолжит процесс переоформления патентов и внесения изменений в них для тех иностранных граждан, которые уже получили эти документы ранее.

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