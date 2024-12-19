Путин рассказал, при каких условиях он будет счастлив

Глава государства во время прямой линии отметил, что граждане уже не первый раз доверили ему возглавить Россию. Для него это огромная честь и ответственность.

«Можно было бы сказать: все, я счастлив, спасибо. Но, знаете: „Побойся бога, что может быть больше?“. Но это счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут их дети, пока наши юноши не будут создавать нужное нам количество семей», — заявил президент.

Также, по словам Путина, он хочет, чтобы российские ученые и деятели искусств и культуры реализовывали свои планы. Только после этого глава государства сможет назвать себя счастливым человеком.

19 декабря состоялась программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединила форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечал на вопросы и журналистов, и россиян.