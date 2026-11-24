Земельно-имущественные торги в Московской области с 16 по 20 ноября 2026 года привлекли 246 претендентов. За этот период состоялось 86 аукционов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Подмосковье с 16 по 20 ноября 2026 года состоялось 86 земельно-имущественных аукционов. В торгах участвовали 246 претендентов — в среднем 2,8 человека на лот.

Одним из самых популярных объектов стал земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в Чехове. В аукционе по продаже участка участвовали 15 человек. Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к аукциону допустят только одного претендента, он сможет приобрести лот по минимальной стоимости.

На региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступны более 2000 объектов недвижимости, которые можно приобрести на торгах. Потенциальные участники могут задать вопросы виртуальному помощнику, работающему круглосуточно.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС публикуют подборки актуальных лотов и сведения о торгах в регионе. Там также размещают информацию о том, где найти выставленные на торги имущество и земельные участки и как подать заявку на участие в аукционе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.