Путин рассказал, почему живет в «плохой» кремлевской квартире

Путин заявил, что его все устраивает в «неуютной» кремлевской квартире

Президента России Владимира Путина в ходе «Итогов года» спросили, почему он живет в «плохой» квартире в Кремле. Глава государства отметил, что в его месте жительства почти ничего не изменилось еще со времен первого президента Бориса Ельцина.

Путину сказали, что его кремлевская квартира выглядит «неуютно». В ответ президент подчеркнул, что его там все устраивает, а «уют создается прежде всего людьми».

«Это делалось, чтобы в течение дня можно было отдохнуть. Сомневаюсь, что Борис Николаевич там хоть раз ночевал, но я там живу», — добавил российский лидер.

В ходе Прямой линии Владимир Путин также согласился с мнением, что передачи про Украину «надоели». По его словам, с такими шоу «надо заканчивать».

