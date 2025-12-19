Передачи про Украину надоели, согласился Путин

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» прочитал вопрос от одного из зрителей, который написал, что ему «надоели передачи про Украину». Глава государства согласился с человеком и заявил, что с такими шоу «надо заканчивать».

Путин прочел соответствующее текстовое сообщение на большом экране, куда приходят письма от граждан, обращающихся на Прямую линию.

«„Надоели эти передачи про Украину“. Полностью согласен, надо заканчивать. „Может будем свои проблемы решать и их освещать?“ Ну, мы стараемся это делать», — сказал российский президент.

Россияне задавали Путину и другие необычные вопросы. Например, один из обратившихся спрашивал президента, где, по его мнению, сейчас находится душа советского лидера Иосифа Сталина — «в раю или в аду».

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина проходят 19 декабря в Гостином дворе.

