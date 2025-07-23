В РФ вдвое увеличили сроки действия электронной визы для иностранных граждан

Нововведения предусматривают увеличение периода действия визы в 2 раза, а также увеличение разрешенного срока пребывания в стране. Теперь электронная виза будет действительна на протяжении 120 дней (вместо прежних 60), а находиться в России по ней можно будет до 30 дней (ранее этот срок составлял 16 дней).

Авторы инициативы уверены, что поправки будут способствовать увеличению потока зарубежных туристов, а также активизации деловых, гуманитарных и гостевых поездок в Россию. Особо отмечается, что предложенные меры не ослабят миграционный контроль и не повлияют на безопасность страны.

В соответствии с законом для граждан России также вводятся изменения: свидетельство о рождении более не признается документом, удостоверяющим личность несовершеннолетних за границей, включая выезд из РФ. Исключением являются несовершеннолетние, покинувшие страну по свидетельству о рождении до вступления закона в силу — для них сохраняется возможность возвращения в РФ по этому документу.