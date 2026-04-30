Путин признался, из-за чего ему стало «жутковато» на Камчатке

Путин: на Камчатке медведи ходят, как собаки бездомные, даже как-то жутковато

Президент России Владимир Путин во время поездки в Камчатский край заявил, что медведи представляют серьезную опасность и по своим возможностям напоминают «машину». Глава государства добавил, что даже ему стало «жутковато» из-за того, что на Камчатке повсюду находятся эти хищники, сообщает Общественная Служба Новостей .

30 апреля в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов в рамках марафона «Знание. Первые» Владимир Путин обсудил проблему соседства с дикими животными на Камчатке.

Поводом стал рассказ воспитателей детского сада «Рябинка» Кирилла и Анны Косыгиных, живущих у Охотского моря. По их словам, сильных морозов в населенном пункте нет, поэтому дети гуляют круглый год, однако рядом часто появляются медведи.

«Вот где медведей-то полно! Я серьезно, там они ходят кругом, как собаки бездомные. Правда-правда! Кругом, куда не повернешься, везде медведи, даже как-то жутковато», — сказал Путин на встрече в поселке Палана Камчатского края.

Кирилл Косыгин сообщил, что летом хищники проходят под окнами дома, а по дороге в детский сад их можно встретить регулярно.

«Аккуратно надо все равно. Зверь такой опасный. Начинает бежать быстрее, чем конь. Да, он плавает, лазает по деревьям. Серьезная машина!» — подчеркнул глава государства.

