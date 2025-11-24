Путин присоединится к встрече с участниками V Конгресса молодых ученых

Президент России Владимир Путин намерен принять участие во встрече с делегатами V Конгресса молодых ученых. Форум является ключевым мероприятием научной повестки недели и объединит представителей ведущих научных организаций страны, сообщает АБН24 .

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин добавил, что на этой неделе Путин совершит государственный визит в Киргизию. Важным событием станет его участие в саммите ОДКБ, который состоится в Бишкеке.

В графике российского лидера также значатся дополнительные международные контакты и телефонные переговоры.

Ранее стало известно, что более 7 тысяч человек планируют принять участие в V Конгрессе молодых ученых, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 26 по 28 ноября.

