V Конгресс молодых ученых в «Сириусе» объединит свыше 7 тыс человек

Более 7 тысяч человек планируют принять участие в V Конгрессе молодых ученых, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 26 по 28 ноября, сообщает Газета.ru со ссылкой на фонд Росконгресс.

В фонде подчеркнули, что Конгресс молодых ученых является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России. Участниками ежегодного научного форума станут делегаты из 63 стран, включая представителей ведущих российских и международных научных школ, научных и образовательных организаций, представителей власти и бизнеса, индустриальных партнеров, победителей различных конкурсов и получателей грантов, а также школьников и студентов.

По словам советника президента РФ и руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых Антона Кобякова, традиционно многочисленные делегации прибывают из таких стран, как Армения, Бразилия, Беларусь, Египет, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Сирия, ЮАР и ряда других африканских государств.

Программа конгресса включает в себя деловую, выставочную, спортивную и культурную составляющие. Тема мероприятия в 2025 году — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». В рамках деловой программы запланировано более 170 мероприятий, посвященных перспективам атомной и энергетической отраслей, транспорта, медицины, химии и индустрии красоты.

На выставочной площадке конгресса будут продемонстрированы передовые технологии и разработки ведущих университетов, компаний и исследовательских центров. В ней примут участие свыше 50 экспонентов. Среди экспонатов будут представлены VR-тренажер, макет поезда для высокоскоростной магистрали, «всевидящая» SWIR-камера, предназначенная для анализа и подтверждения подлинности произведений искусства, а также энергетическая установка ОДК на топливных элементах, производящая электроэнергию без сжигания топлива.

В числе партнеров Конгресса молодых ученых выступают «Росатом», ПАО «Россети», Сбер, НИЦ «Курчатовский институт», медиахолдинг МАЕР, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Газпром нефть» и Т-Банк.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.