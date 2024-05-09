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Путин принимает глав иностранных государств в Кремле по случаю дня Победы

Главы иностранных государств, приглашенные на торжества по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, принимают участие в приеме от имени Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы с особыми, теплыми чувствами приветствуем в России и в Москве наших партнеров», — сообщил Путин.

Глава государства отметил, что день Победы отмечают во многих странах мира там, где осознают ценность справедливости и гуманизма.

Этот праздник отмечают там, где помнят и чтут подвиги воинов, отстоявших свободу и будущее народов мира, подчеркнул президент.

Путин отметил, что такие подвиги нельзя забывать, как и эту страшную войну.

В параде на Красной площади участвовали более 9 тыс. человек и 70 единиц техники. На мероприятии присутствовали президенты пяти стран СНГ — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также главы Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.