Путин предложил Жаркову на пост замглавы Конституционного суда

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Президент России Владимир Путин предложил назначить замглавы Конституционного суда Людмилу Жаркову. Соответствующее представление было отправлено в Совет Федерации, сообщил сенатор Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале .

Сейчас Жаркова — судья Конституционного суда.

Кандидатуру предварительно рассмотрят на заседании 3 июня. Затем Совету палаты предложат рассмотреть вопрос о том, чтобы назначить Жаркову на очередном заседании Совфеда. Оно пройдет 4 июня.

Ранее в Санкт-Петербурге умер заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин. Ему было 73 года.