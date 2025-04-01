В Петербурге умер зампред Конституционного суда Сергей Маврин

В Санкт-Петербурге во вторник на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин. Печальная новость появилась на официальном сайте суда .

Маврин — профессор, доктор юридических наук и автор множества научных трудов. Уроженец Брянска, выросший в семье фронтовиков, Маврин провел детские годы в Кирове, а после школы трудился учеником слесаря на заводе «Красный инструментальщик». Его путь в мир права начался после армейской службы, когда он решил получить образование по специальности «Правоведение» в Ленинградском госуниверситете им. Жданова. С этого момента трудовое право и юриспруденция стали его призванием.

На протяжении 13 лет Маврин руководил кафедрой трудового права и охраны труда в Санкт-Петербургском государственном университете. Он совмещал эту ответственную должность с работой замдекана на юридическом факультете, при этом не прекращал преподавательскую деятельность и научное руководство молодыми исследователями. Академическое наследие Маврина включает множество научных публикаций, фундаментальных монографий и учебных пособий.

Кроме того, целое десятилетие Маврин отстаивал интересы России в комитете экспертов МОТ — важной структуре ООН, занимающейся вопросами применения международных трудовых стандартов. Параллельно он вносил значительный вклад в законотворческий процесс, участвуя в работе экспертного совета при комитете по труду и социальной политике в Госдуме третьего созыва.

В высших эшелонах власти оценили профессиональные навыки и человеческие достоинства этого специалиста в области социального обеспечения и трудовых отношений. Его карьера в Конституционном суде началась в феврале 2005 года с назначения судьей, а через 4 года он занял пост заместителя председателя.

Юридическое сообщество и Конституционный суд понесли невосполнимую потерю с уходом Маврина. Коллеги разделяют горечь утраты с его семьей и близкими, выражая им искренние соболезнования.