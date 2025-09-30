Путин поздравил россиян с днем воссоединения с четырьмя новыми регионами

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы, сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру», — отметил он.

30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Памятную дату начали отмечать с 2023 года.

30 сентября 2022 года четыре региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы. На голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Большинство поддержали этот вариант. Так, в ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР 98,42%, в Запорожской области 93,11%, а в Херсонской 87,05%.