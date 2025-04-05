Путин поздравил коллектив и ветеранов ядерного центра имени Забабахина с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил теплые слова с поздравлениями в адрес коллектива и ветеранов федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина в связи с 70-летием создания одного из ведущих в стране ядерного центра, говорится на сайте Кремля .

Путин отметил, что благодаря разработкам ученых, их труду и самоотверженности удалось создать и внедрить в Ракетные войска стратегического назначения, Военно-морской флот и Воздушно-космические силы страны десятки передовых единиц вооружения. В ядерном центре за все время его существования работали самые талантливые ученые страны. Путин отметил, что новое поколение специалистов достойно продолжает труд своих предшественников.

«Желаю вам успехов, новых профессиональных достижений и всего самого доброго», — заявил Путин.

Ранее президент РФ присвоил звания народных артистов России сразу трем знаменитым актерам. Речь идет о Максиме Аверине, Александре Олешко и Анне Михалковой.