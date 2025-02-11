Путин посмертно наградил курского подростка за спасение товарища

Президент России Владимир Путин посмертно наградил курского подростка Артема Жердева медалью «За спасение погибавших», указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Трагедия случилась 19 июня 2024 года.

Подросток спас ценой своей жизни тонущего в реке Сейм в Курской области товарища.

Жердев был спокойным, дисциплинированным, внимательным и ответственным юношей. Он мечтал стать железнодорожником.