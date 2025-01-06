Путин посетит праздничную службу на Рождество

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин традиционно посетит рождественское богослужение. Об этом сообщает ТАСС .

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал Песков.

По его словам, подробности об этом мероприятии будут позднее.

Путин посещает церковные службы в регионах РФ на Рождество с 2000 года. Так, президент четыре раза встречал праздник в Санкт-Петербурге, три раза — в Тверской области.

В 2023 году впервые с 2001 года глава государства провел праздник в российской столице. Он посетил богослужение в Благовещенском соборе Кремля.