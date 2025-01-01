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Путин поручил ввести экзамен по русскому для иностранных абитуриентов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны представить варианты введения единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно заседанию Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, такой экзамен будут сдавать и граждане других государств, которые поступают в российские научные организации.

Из поручения следует, что экзамен должен содержать единые требования и определять необходимые навыки владения языком.

Ранее глава государства поручил разработать проект Основ государственной языковой политики России. Представить его Владимиру Путину необходимо до 1 июня текущего года.