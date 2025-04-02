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Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Президент России Владимир Путин поручил создать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ее планируется образовать на базе Главного ведомственного управления по миграции, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно подписанному Путиным указу, правительству в течение 3 месяцев необходимо выдвинуть предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД, а также обеспечить спонсирование расходов, связанных с реализацией указа о совершенствовании госуправления в сфере миграции.

«Министру внутренних дел Российской Федерации в 3-месячный срок обеспечить, в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение организационных мероприятий, предусмотренных настоящим указом», — добавляется в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 2 апреля.

Между тем Владимир Путин подписал указ о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам. Сдавать по две дисциплины вместо четырех смогут девятиклассники из трех субъектов России.