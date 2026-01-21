сегодня в 21:38

Путин поручил продлить работу детсадов, чтобы не мешать матерям работать

Глава государства Владимир Путин призвал продлить работу яслей и детских садов в России до 20:00, чтобы матери не теряли квалификацию и могли скорее вернуться на работу, сообщает Общественная служба новостей .

В среду президент РФ провел совещание с правительством страны в режиме видеоконференции.

«А что может помочь это сделать? (вернуть матерей на работу - ред.) Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал Путин.

В ответ вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кабмин проработает этот вопрос с главами российских регионов.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу продлить работу детских садов до 20:00. По мнению депутата Виталия Милонова, россияне работают по-разному, поэтому детским садам нужен более гибкий график.

