Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей

сегодня в 17:00

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по модернизации мер поддержки семей так, чтобы льготы для них зависели от количества детей, сообщается на сайте Кремля .

На сайте опубликован перечень поручений, которые глава государства дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Это поручение касается комплексной модернизации мер, которые направлены на повышение рождаемости в стране и поддержку семей с детьми, в том числе на улучшение жилищных условий, предусмотрев повышение размера господдержки семей в зависимости от числа детей.

Оно дано правительству РФ вместе с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны, Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“».

Предложения нужно предоставить до 1 июня этого года. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, руководитель исполнительного комитета движения «Народный фронт „За Россию“» Михаил Кузнецов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.