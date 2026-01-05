Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей
Фото - © РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по модернизации мер поддержки семей так, чтобы льготы для них зависели от количества детей, сообщается на сайте Кремля.
На сайте опубликован перечень поручений, которые глава государства дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Это поручение касается комплексной модернизации мер, которые направлены на повышение рождаемости в стране и поддержку семей с детьми, в том числе на улучшение жилищных условий, предусмотрев повышение размера господдержки семей в зависимости от числа детей.
Оно дано правительству РФ вместе с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны, Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“».
Предложения нужно предоставить до 1 июня этого года. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, руководитель исполнительного комитета движения «Народный фронт „За Россию“» Михаил Кузнецов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.