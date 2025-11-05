Путин поручил объявить 2026 годом единства народов России
Президент России Владимир Путин одобрил предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Инициатором этой идеи стал один из участников совета по межнациональным отношениям.
С предложением к президенту обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
Президент положительно отреагировал на данное предложение, отметив: «Так и сделаем». Вслед за этим он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов соответствующих решений.
Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ был создан в 2012 году. Он занимается разработкой и реализацией государственной национальной политики.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.