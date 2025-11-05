Путин поручил объявить 2026 годом единства народов России

сегодня в 21:36

Президент России Владимир Путин одобрил предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Инициатором этой идеи стал один из участников совета по межнациональным отношениям.

С предложением к президенту обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Президент положительно отреагировал на данное предложение, отметив: «Так и сделаем». Вслед за этим он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов соответствующих решений.

Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ был создан в 2012 году. Он занимается разработкой и реализацией государственной национальной политики.

