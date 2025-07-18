Путин поменял правила проверки лжеотказавшихся от гражданства Украины

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в порядок проверки граждан России, подавших заявление об отказе от гражданства Украины, но продолжающих пользоваться паспортом этой страны. Указ появился на официальном портале правовых актов.

Решение начать проверку может принять не только руководитель уполномоченного территориального органа, но и его заместитель.

Были внесены изменения в пункт 18. В новой редакции указано, что заключение, которое сделало должностное лицо МВД России или уполномоченный территориального органа, должно согласовываться с замначальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России или начальником подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД на региональном уровне.

Указ о проверке россиян, которые захотели отказаться от гражданства Украины, но продолжающих и дальше пользоваться правами и обязанностями для жителей этой страны, заработал в июле 2023 года. В соответствии с ним, граждане РФ, подавшие такое заявление, не должны получать и использовать паспорт Украины.