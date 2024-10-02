Путин подписал закон об освобождении от наказаний подсудимых на военной службе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Он размещен на портале «Официальное опубликование правовых актов».

Данная категория граждан будет освобождаться от уголовной ответственности при мобилизации, а также в случае заключения контракта на военную службу.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Как пишут СМИ, ранее в подобных случаях можно было прекратить уголовное дело на досудебном этапе. Или еще можно было освободить осужденного от наказания условно. Сегодня обвиняемых смогут освобождать от уголовной ответственности уже на стадии судебного производства.