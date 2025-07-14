Первая общегородская тренировка для участников СВО прошла в Люберцах

Инициатором выступило Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО при поддержке главы муниципалитета Владимира Волкова.

«Спортивные занятия станут для участников возможностью восстановить здоровье, поддерживать активный образ жизни и социализироваться после возвращения из зоны боевых действий», — отметил заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Люберец Николай Чернобровкин.

Первую тренировку, которая прошла в ДС «Триумф» Люберец, провёл ветеран СВО, координатор по спортивной подготовке Максим Чусовитин.

«Тренировка под руководством Максима Чусовитина была продумана до мелочей. В нашем округе создаются все условия для реабилитации ветеранов и участников спецоперации, учитываются потребности ветеранов с ОВЗ. Готов лично способствовать развитию проекта и привлекать новых участников», — отметил депутат окружного Совета Вячеслав Калинин.

Занятия планируется проводить три раза в неделю во Дворце спорта «Триумф», а также на других спортивных площадках округа. В планах — привлекать к участию ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья.

Ветераны и участники спецоперации, желающие присоединиться к тренировкам, могут обращаться в Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.