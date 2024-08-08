Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Под запрет попал контент, в котором оскорбляются люди, совершаются действия, противоречащие нравственности, проделываются противоправные деяния. Если такие видео или трансляции будут обнаружены, то генпрокурор или его заместители потребуют перекрыть к нему доступ, обратившись в Роскомнадзор.

Публичное нарушение законов будет считаться отягчающим обстоятельством. Если на стримах нет нарушений УК РФ, то на блогера могут наложить штрафы — от 50 до 100 тыс. для физлиц, и от 100 до 200 тыс. для должностных.

Поводом для запрета треш-стримов могли послужить выходки некоторых блогеров, которые перешли черту. Например, в 2020 году звезда рунета Mellstroy избил девушку. Блогеры Людмила Яшина и ее сын Гобзавр за пожертвования от фанатов выполняли любые задания, например, однажды парень избил женщину. В 2016 году на канале «Мопс дядя Пес» один блогер унижал и избивал другого.

Ранее сообщалось, что закон о запрете треш-стримов был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Согласно ему, владельцы соцсетей должны будут вести мониторинг, чтобы выявить такой контент.