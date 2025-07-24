Путин подписал закон о профессионалитете и демонстрационном экзамене для СПО

Президент России Владимир Путин 23 июля подписал закон, закрепляющий новую форму образовательной деятельности — профессионалитет. Документ также определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в системе среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Профессионалитет предполагает более тесное взаимодействие колледжей и техникумов с работодателями. В рамках новой формы будут созданы управляющие советы, в которые войдут представители отраслевых предприятий. Эти советы получат полномочия по согласованию образовательных программ, развитию учебных заведений и формированию практикоориентированной подготовки студентов.

Законом также устанавливается, что ГИА для студентов СПО будет проводиться в форме демонстрационного экзамена. Исключения предусмотрены для программ в области искусства, медицины, фармацевтики, подготовки кадров в сферах обороны, безопасности, правопорядка и для закрытых учебных учреждений.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, отдельные положения начнут действовать сразу после подписания.

Заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев прокомментировал нововведение.

«Этот закон закрепляет уже зарекомендовавшую себя практику — тесное сотрудничество образовательных организаций с предприятиями. Для Подмосковья, где активно развивается промышленность и производства, профессионалитет открывает новые возможности для подготовки востребованных специалистов», — сказал Куколев.

Он также добавил, что демонстрационный экзамен — это объективный и понятный формат оценки, который делает выпускников более конкурентоспособными на рынке труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

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